富士フイルム・スタジオアリス女子最終日（12日・埼玉県石坂GC＝6580ヤード、パー72）単独首位で出た呉佳晏（台湾）が5バーディー、3ボギーの70で回り、通算10アンダーの206で昨年11月以来となるツアー通算2勝目を挙げた。優勝賞金は1800万円。2打差の2位に佐久間朱莉と米ツアーを主戦場とする岩井明愛が続き、さらに1打差の4位は岡山絵里。6アンダーの5位に竹田麗央や昨年の大会を制した安田祐香、吉田鈴ら5人が並んだ。岩井