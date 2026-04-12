渡米を前に記者会見する被爆者の川副忠子さん＝12日午前、長崎市原水爆禁止日本国民会議（原水禁）の長崎県関係者3人は12日、今月下旬から米ニューヨークで開かれる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせて渡米するのを前に、長崎市で記者会見を開いた。被爆者の川副忠子さん（82）は「核の被害がどれほど恐ろしいものかを世界の人たちに伝えていきたい」と述べた。ほか2人は、全国被爆二世団体連絡協議会会長の崎山昇さん