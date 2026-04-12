現地４月11日に開催されたプレミアリーグ第32節で、三笘薫を擁する10位のブライトンは、降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。２−０で快勝し、３連勝を果たした。全ゴールを叩き出したのは、マッツ・ヴィーファーだ。登録はMFながら、右SBで出場を重ねているオランダ代表戦士は、43分に今季初ゴールを奪うと、89分にも途中出場の三笘のお膳立てで得点した。ファビアン・ヒュルツェラー監督も大絶賛である。英衛星放送