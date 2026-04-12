「最高のオランダ人選手の１人だ」ブライトン指揮官、鮮烈２発の“異色SB”をW杯に熱烈推薦！森保Jの前に三笘同僚が立ちはだかる？
現地４月11日に開催されたプレミアリーグ第32節で、三笘薫を擁する10位のブライトンは、降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。２−０で快勝し、３連勝を果たした。
全ゴールを叩き出したのは、マッツ・ヴィーファーだ。登録はMFながら、右SBで出場を重ねているオランダ代表戦士は、43分に今季初ゴールを奪うと、89分にも途中出場の三笘のお膳立てで得点した。
ファビアン・ヒュルツェラー監督も大絶賛である。英衛星放送『Sky Sports』によれば、昨季からブライトンを率いる33歳のドイツ人指揮官は、北中米ワールドカップのメンバー入りに太鼓判を押した。
「彼のポジションは常に非常にインバーテッド（内側に絞った形）だ。我々は彼に自由を与えたい。全体的に、サイドバックとしてよく成長しており、ダイナミックだ。私にとって彼は世界最高のオランダ人選手の１人だよ。ワールドカップに出場できるといいね。彼にはその資格があると思う」
現在26歳のヴィーファーは、オランダ代表で14キャップをマークしているが、最後に出場したのは昨年６月だ。
オレンジ軍団はワールドカップのグループステージで、森保ジャパンと対戦するなか、三笘とヴィーファーのブライトン対決は実現するだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が演出！「世界最高のオランダ人選手」がこの日２点目を奪ったシーン
全ゴールを叩き出したのは、マッツ・ヴィーファーだ。登録はMFながら、右SBで出場を重ねているオランダ代表戦士は、43分に今季初ゴールを奪うと、89分にも途中出場の三笘のお膳立てで得点した。
ファビアン・ヒュルツェラー監督も大絶賛である。英衛星放送『Sky Sports』によれば、昨季からブライトンを率いる33歳のドイツ人指揮官は、北中米ワールドカップのメンバー入りに太鼓判を押した。
「彼のポジションは常に非常にインバーテッド（内側に絞った形）だ。我々は彼に自由を与えたい。全体的に、サイドバックとしてよく成長しており、ダイナミックだ。私にとって彼は世界最高のオランダ人選手の１人だよ。ワールドカップに出場できるといいね。彼にはその資格があると思う」
現在26歳のヴィーファーは、オランダ代表で14キャップをマークしているが、最後に出場したのは昨年６月だ。
オレンジ軍団はワールドカップのグループステージで、森保ジャパンと対戦するなか、三笘とヴィーファーのブライトン対決は実現するだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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