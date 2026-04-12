三笘のお膳立てでこの日２点目を挙げたヴィーファー（右）。今季を通しても２点目だ。(C)Getty Images

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　現地４月11日に開催されたプレミアリーグ第32節で、三笘薫を擁する10位のブライトンは、降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。２−０で快勝し、３連勝を果たした。

　全ゴールを叩き出したのは、マッツ・ヴィーファーだ。登録はMFながら、右SBで出場を重ねているオランダ代表戦士は、43分に今季初ゴールを奪うと、89分にも途中出場の三笘のお膳立てで得点した。

　ファビアン・ヒュルツェラー監督も大絶賛である。英衛星放送『Sky Sports』によれば、昨季からブライトンを率いる33歳のドイツ人指揮官は、北中米ワールドカップのメンバー入りに太鼓判を押した。
 
「彼のポジションは常に非常にインバーテッド（内側に絞った形）だ。我々は彼に自由を与えたい。全体的に、サイドバックとしてよく成長しており、ダイナミックだ。私にとって彼は世界最高のオランダ人選手の１人だよ。ワールドカップに出場できるといいね。彼にはその資格があると思う」

　現在26歳のヴィーファーは、オランダ代表で14キャップをマークしているが、最後に出場したのは昨年６月だ。

　オレンジ軍団はワールドカップのグループステージで、森保ジャパンと対戦するなか、三笘とヴィーファーのブライトン対決は実現するだろうか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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