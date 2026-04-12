NHK連続テレビ小説『風、薫る』が大苦戦中だ。

3月30日の第1話の世帯平均視聴率は14.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）で、現時点ではこれが番組最高となっている。4月7日の第7話は13.6％で13％台に落ち込み、その後も第8話が13.1％、第9話が13.3％と、13％台が続いている。

ちなみに前作『ばけばけ』の最低視聴率は13.6％で、2月5日放送回などで記録した。ただし、2月5日は衆院選の政見放送の影響があり、視聴率が落ち込む明確な理由があった。

さらにその前の『あんぱん』はどうか。シーズンのなかでも低視聴率を記録した13.5％の5月5日は、ゴールデンウィーク真っ只中。10.8％だった8月6日は、広島平和記念式典の生中継のため、放送時間が変更されていた。

朝ドラの13％台は、“危険水域” と言っていいだろう。

「朝ドラは習慣的に視聴する人が多く、視聴率の変動は大きくないと言われます。そう考えると、この『風、薫る』の落ち込み方はかなり厳しいものと言えそうです。

ネット配信などでテレビの視聴方法が変わりつつあり、その影響を受けているとはいえ、前々作や前作と比較して、これだけ落ち込んでいるわけですから」（芸能記者）

Xでは

《朝ドラ好きでここ数年はほぼ見てるけど 今回のは1週目ですでにリタイアした》

《朝ドラ歴6年、初めて脱落…》

など、朝ドラファンからも「脱落した」という声が少なくない状況だ。

「理由はいくつかあげられます。まずは、出だしから重苦しい展開が続いたこと。ヒロインりん（見上愛）が住む村でコレラが流行し、第4話で父親（北村一輝）が亡くなります。さらに困窮する家族を助けるため望まぬ結婚をしますが、夫から暴力を受け、娘と逃げ出すという不幸のてんこ盛り。

もうひとりのヒロイン直美（上坂樹里）も『女郎の捨て子』と蔑まれ、つらい境遇に生きています。前作『ばけばけ』が、ひたすらのほほんとしていただけに、この落差は大きい。

また、ヒロインを2人にしたことで、話があっちこっちに飛んでしまい、展開が細切れになってしまった感は否めません。

語りを担当する研ナオコさんが金髪の占い師役で登場するのも、唐突なファンタジー感があり、明治が舞台のドラマでは明らかに浮いています。狙いがまったく不明です」（同）

第9話までの平均視聴率は13.9％。このままでは平均視聴率13.1％で、朝ドラ史上最低を記録した『おむすび』さえも下回る可能性がある。

ヒロイン2人が出会ったことで「細切れ展開」は解消されそうだが、今後、V字回復はあるのだろうかーー。