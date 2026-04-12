オリックス公式ダンス＆ヴォーカルユニット「BsGravity」今年も「パ・リーグ インサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回はオリックス・バファローズ公式ダンス＆ヴォーカルユニット「BsGravity（ビーズグラビティ）」新メンバーのRENAさん、NANAさん、RUNONさんのプロフィールを紹介する。○RENAさん大阪府出身、5月24日生まれ、背番号#397。ニックネームは「レナマル」。趣味は編