オリックス公式ダンス＆ヴォーカルユニット「BsGravity」

今年も「パ・リーグ インサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回はオリックス・バファローズ公式ダンス＆ヴォーカルユニット「BsGravity（ビーズグラビティ）」新メンバーのRENAさん、NANAさん、RUNONさんのプロフィールを紹介する。

○RENAさん

大阪府出身、5月24日生まれ、背番号#397。ニックネームは「レナマル」。趣味は編み物、折り紙、ゲーム。人生で一番感動したことは「ステージやファンの皆さんの前に立つときは、毎回一番感動する瞬間を更新しているなと思います」。

これまでに3度、ダンス＆ヴォーカルグループでのデビューを経験。いずれも事情により長く続かず、一度はソロ活動へ転向したものの、グループでのパフォーマンスへの想いを諦めきれずにいたなかでBsGravityのオーディションに出会った。今シーズンはBsGravityのヴォーカルとして念願のグループ活動をリスタートした。

○NANAさん

兵庫県出身、7月24日生まれ、背番号#398。ニックネームは「なな、なっちゃん」。趣味は映画、ドラマ鑑賞、寝ること。

観客として球場でBsGravityのパフォーマンスを目にし、憧れを抱くように。オリックスの大ファンである祖母がオーディション情報を教えてくれ「ダンスに関わる仕事をしたい」という自身の夢を叶えるため、挑戦を決めた。初めて練習した日の感想は「とても緊張しましたが、楽しいという感情が一番大きかったです。歴代の楽曲を練習させていただくなかで、BsGravityのメンバーになれたという実感が少しずつ湧いてきました」と振り返った。

○RUNONさん

東京都出身、8月12日生まれ、背番号#399。ニックネームは「るのぴ」。趣味はドラマ鑑賞、カメラ、神社巡り。

京セラドーム大阪でBsGirlsのパフォーマンスを見て「私も大好きなダンスでチームを応援したい」とオーディションに応募。ユニットがBsGravityとなった年から3年連続で応募し続け、3度目の挑戦で見事合格。これからBsGravityで一番楽しみにしていることは「勝ちSKYをたくさん踊ることです！」と期待をふくらませている。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）