守護神の杉山が左手骨折で登録抹消リーグ3連覇を目指すソフトバンクをアクシデントが襲った。11日、敵地での日本ハム戦に登板した杉山一樹投手が、自らの投球への不満からが登板後にベンチを殴打。一夜明け左手骨折が判明し、1軍登録を抹消された。守護神が予期せぬ離脱となったが、ファンは虎視眈々と“代役”を狙う若鷹に期待を寄せている。逸材豊富なソフトバンク投手陣の中で、期待される候補の1人が4年目右腕の木村光投手