今日12日(日)は発達した低気圧の影響で、宮城県など東北では昼前に最大瞬間風速30メートル以上の台風並みの暴風を観測しました。13時現在、宮城県には暴風警報発表中、北日本の広い範囲に強風注意報が発表されています。夕方にかけて、暴風による交通機関の影響などに注意が必要です。宮城県で4月の観測史上最大の暴風を観測今日12日(日)は、北日本の天気は回復傾向ですが、夕方にかけて台風並みの暴風に警戒が必要です。発達する