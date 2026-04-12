◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年4月12日エスコンF）日本ハム・有原航平投手（33）が、立ち上がりでまたも古巣の洗礼を浴びた。初回先頭の柳町に遊撃への内野安打を許すと、1死から栗原を四球、柳田に右前打で満塁のピンチを招いた。ここで山川の辺りは三遊間への適時内野安打。先制点を許した。さらに牧原大には押し出し四球。続く周東は一ゴロに打ち取ったが、清宮幸の失策で3点目を失った。開幕3戦