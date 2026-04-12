の実写版「ONE PIECE」シーズン2は、原作にはないミス・オールサンデー／ニコ・ロビンの戦闘シーンで幕を開ける。この演出には、かつてNetflixで展開されたマーベル・ドラマからの影響があったという。製作総指揮のイアン・ストークスが米に語った。 この記事には、「ONE PIECE」シーズン2第1話『THE BEGINNING AND THE END』の内容が含まれています。 (C) 尾田栄一郎/集英社 シ