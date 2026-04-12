ニモに先頭打者アーチを被弾…大谷が一発【MLB】ドジャース 6ー3 レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地のレンジャーズ戦に6-3で勝利。カード勝ち越しを決めた。初回に先頭打者弾を浴びるも、直後に大谷翔平投手が4号先頭打者アーチで“お返し”。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷のバットを称えた。会心の一発だった。ニモの先頭打者弾で1点ビハインドで迎えた初回先頭。大