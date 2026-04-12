○ ドジャース 6 − 3 レンジャーズ ●＜現地時間4月11日ドジャー・スタジアム＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が11日（日本時間12日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」でフル出場。今季4号の先頭打者アーチを含む2安打1打点をマークし、チームの連勝に貢献した。1点を先制された直後の1回裏、相手の先発右腕・ライターの4球目スライダーを完璧に捉えた。打球速度104.5マイル（約168キロ）、飛距離390フィー