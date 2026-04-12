気になるニュースや家族のモヤモヤ、日々の生活で感じたさまざまな思いや誰かに聞いてほしい出来事など、読者からの投稿を紹介するWEBオリジナル投稿欄「せきららカフェ」。今回ご紹介するのは、60代の方からの投稿です。家庭の事情で専門職からパート勤務に転職しようと、転職活動を始めたものの――。* * * * * * *専門職からパート勤務に私は専門職で働いてましたが、家族の事情で他職でパート勤務をすることにしました。体力に