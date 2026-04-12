◇東京六大学野球春季リーグ戦第1週第2日2回戦立大―慶大（2026年4月12日神宮）来年のドラフト候補・立大の小林隼翔（はやか、3年＝広陵）が左手首を痛め途中交代した。初回、慶大の広池浩成（4年）から初球を左翼席へ先制の今季1号。通算9号を放ってスタンドを沸かせたが、第2打席で空振りした際に左手首を痛め（この打席は三振）3回の守りから交代した。打てる遊撃手として評価の高い小林隼。左手首にをアイシング