熊本地震で倒壊したホテル跡地を「森へかえす」取り組みで、熊本県立大とドゥ.ヨネザワ企業グループが共同研究の契約を結びました。 10日の共同研究締結式では県立大地域・研究連携センター長の石橋康弘教授とドゥ.ヨネザワ企業グループの米澤誠CEOが契約書に署名しました。共同研究は南阿蘇村にある旧湯の谷リゾートホテルの跡地およそ1万坪での草原の創出実験です。ホテル跡地はドゥ.ヨネザワ企業