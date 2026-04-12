任期満了に伴う伊那市の市長選挙が１２日に告示され、午前１１時現在で、現職と新人2人のあわせて3人が立候補しました。伊那市長選挙に立候補したのは、届け出順に、現職で５期目を目指す白鳥孝さん（70）新人で会社役員の八木択真さん（47）新人で前市議会議員の吉田浩之さん（63）いずれも無所属の3人です。白鳥孝候補（無・現）第一声「伊那から日本を支えるのではなくて、伊那から日本を変えていく。こうした安心な地方都市が