任期満了に伴う伊那市の市長選挙が１２日に告示され、午前１１時現在で、現職と新人2人のあわせて3人が立候補しました。



伊那市長選挙に立候補したのは、届け出順に、

現職で５期目を目指す白鳥孝さん（70）

新人で会社役員の八木択真さん（47）

新人で前市議会議員の吉田浩之さん（63）

いずれも無所属の3人です。



白鳥孝候補（無・現）第一声

「伊那から日本を支えるのではなくて、伊那から日本を変えていく。こうした安心な地方都市が増えることが、この国にとってどんなに安全で安心になるか。そういうことを考えながら実行していく。これは私の使命であると思っています。」





八木択真候補（無・新）第一声「地方の課題は非常に複雑化しています。もう行政だけではどうにもできない部分がある。民間も巻き込んでいかないといけない。今までの市役所の手法では、なかなかもう通用しないことになっています。だから私の出番なんだと思います。」吉田浩之候補（無・新）第一声「ご高齢の皆さん、しっかりと支援してまいります。安心して子育てできるように教育もしっかりと取り組んでまいります。伊那市のインフラまだまだ十分ではありません。道路整備、橋りょう、公共施設もまだまだ整備していかなければなりません。」選挙戦では、４期１６年の現市政への評価や子育て支援、産業振興策などが争点になりそうです。立候補の届け出は、午後５時まで。投票は１９日に行われ、即日開票されます。