中国・上海で、日本と中国の新成人らが一緒に門出を祝う「日中友好成人式」があり、およそ90人が参加しました。【映像】「日中友好成人式」の様子（実際の映像）尾崎文康記者リポ「式典には日本と中国の若者がほぼ半々の割合で参加し、新たな門出を祝っています」中国人学生「日本がとても好きで、より多くの友人をつくりたいと思って来ました。将来は日本の大学に進学するのが目標です」日本人留学生「僕は個人的に（中国人は）