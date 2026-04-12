新設「ホームランウィング」を嘆くファン続出プロ野球、中日の本拠地バンテリンドームには、今季から外野フェンスを前に出した「ホームランウィング」が新設された。球界でも屈指の“投手天国”だったグラウンドが打者優位となるはずだったが、どうも相手チームばかりが恩恵を受けているのではないかとファンから悲鳴が上がっている。11日に行われた阪神戦は両軍6本塁打が飛び出す打撃戦に。中日はルーキー花田のプロ1号と大リ