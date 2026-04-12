新設「ホームランウィング」を嘆くファン続出

プロ野球、中日の本拠地バンテリンドームには、今季から外野フェンスを前に出した「ホームランウィング」が新設された。球界でも屈指の“投手天国”だったグラウンドが打者優位となるはずだったが、どうも相手チームばかりが恩恵を受けているのではないかとファンから悲鳴が上がっている。

11日に行われた阪神戦は両軍6本塁打が飛び出す打撃戦に。中日はルーキー花田のプロ1号と大リーグ通算164発のサノーがアーチをかけたが、阪神はその倍の4本塁打。うち森下、佐藤、大山の3本が昨季までなら本塁打にならない「ウィング弾」だったことから、中日ファンの嘆きが止まらない。

「中日、せっかくHRウィング作ったのに…」

「中日さん、本当にこのウィングあって大丈夫ですか？」

「中日にしたら阪神の為にウィング作ったんちゃうぞ！思ったやろな」

「中日さんがHRウィング設置してくれたおかげで阪神のホームランが増えましたね」

「ナゴヤのウィング中日からしたらまじで愚策すぎるだろ」

「ウィングやっぱ中日攻撃時以外なくそう」

「HRウィングある意味中日損してるやろw」

「ウィング大活躍・・・・違うそうじゃない」

中日は本拠地の広さを生かし、近年は投手陣が好成績を残す年が多かった。それがひっくり返る激変に「守備時にウィングが収納される可変式にするべきだった」という声まであった。



（THE ANSWER編集部）