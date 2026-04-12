19歳の大学生ホアキン・ビヤロボスくんがキャッチ「7歳になったばかりの弟に」【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地・レンジャーズ戦で4試合ぶりの4号先頭打者弾を放った。今季の本拠地初アーチを見事にキャッチしたのは、19歳の大学生、ホアキン・ビヤロボスくんだ。「最高にうれしいです！ショウヘイ・オオタニは本当に素晴らしい選手で