近年、築古マンションで独居高齢者の「孤独死」が深刻な社会問題となっています。ある事例では70代住人が急死し、遺族が40万円もの特殊清掃費を負担する事態に。さらに別のマンションでは「区分所有法」の壁により管理組合が異変を察知しても室内に立ち入れず、被害が拡大する事例も。住民の命と建物の資産価値を守るため、管理組合に求められる「標準管理規約改正」の重要性を、マンション管理士の松本洋氏が解説します。宅配弁当