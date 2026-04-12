近年、築古マンションで独居高齢者の「孤独死」が深刻な社会問題となっています。ある事例では70代住人が急死し、遺族が40万円もの特殊清掃費を負担する事態に。さらに別のマンションでは「区分所有法」の壁により管理組合が異変を察知しても室内に立ち入れず、被害が拡大する事例も。住民の命と建物の資産価値を守るため、管理組合に求められる「標準管理規約改正」の重要性を、マンション管理士の松本洋氏が解説します。

宅配弁当が3食分そのまま…発覚した「孤独死」

「毎日、〇〇号室のAさんに宅食を届けているのですが、食べた形跡がなく、3食分の弁当がそのまま残っています」

埼玉県の築古マンションの理事長のもとに、宅配弁当業者から一本の電話が入りました。

Aさんは、70代の独居高齢者。1週間前には元気に散歩していたはずの住人です。

理事長は不審に思って、管理員と一緒にAさんの部屋のインターフォンを押したり、玄関ドアを叩いたりしてみますが、まったく反応がありません。警察にも通報し、室内確認をした結果、Aさんはこたつのなかで亡くなっていたのです。

幸いにも、Aさんは居住者名簿の緊急連絡先に妹さんの名前を記載していたため、管理組合はすぐに連絡を取ることができました。その後、妹さんの手配により、遺体の痕跡や強い腐敗臭などを専門の技術と薬剤で除去する「特殊清掃」が行われました。

元の状態に近づけるための清掃費用は約40万円かかり、妹さんが負担しました。

孤独死の発見が遅れるとマンション全体に被害

国土交通省の調査によると、築40年以上のマンションで世帯主が70歳以上の割合は55.9％。独居高齢者の増加により、孤独死は“いつ起きてもおかしくない”日常リスクとなっています。

前述のAさんのケースは、迅速に親族へ連絡がついたため事なきを得ました。しかし、別のマンションでは、より深刻な事態が発生しています。

「Bさんのお宅、深夜も日中も電気がつきっぱなしです。換気扇の隙間からは、虫が湧いています」

住民からの通報で警察が駆けつけ、Bさんの孤独死が判明しました。警察は検視後に遺体を搬送しますが、室内の清掃は一切行いません。異臭や害虫はそのまま残されます。

ここで問題となるのが「区分所有法」です。専有部分は区分所有者の財産であるため、所有者の承諾なしに他人が立ち入ることは住居侵入にあたる可能性があり、管理組合であっても勝手にドアを開けて清掃することはできないのです。

親族と連絡が取れず、特殊清掃が大幅に遅れるケースが全国のマンションで増え続けています。

「標準管理規約」改正で“緊急立入り”が可能に

紹介した2つの事例のような最悪の事態を防ぐためには、どうすればいいのでしょうか。

標準管理規約では、理事長は組合員名簿や居住者名簿の作成を義務づけられており、毎年更新することが望ましいとされています。しかし、個人情報保護法を理由に、必要な名簿まで「一律に出せない」とする誤解が広がっています。

本来は、目的が明確で必要性がある場合、適切な管理のもとで名簿の提供は可能です。Aさんのように緊急連絡先が記載されていれば、迅速な対応が取れるようになります。その一方、天涯孤独で緊急連絡を届けることができない高齢の居住者もいます。

最新の標準管理規約では、「災害・事故等で緊急な場合、理事長が専有部分へ緊急立入りできる」という規定が新設されました。孤独死後の特殊清掃も「保存行為」として、管理組合が実施できる道が開かれています。

孤独死は“建物の問題”ではなく“共同体の問題”

築古マンションでは、居住者の高齢化と独居化、そして名簿の未提出や緊急連絡先の空欄といった要因が重なり、孤独死の発見が遅れやすい構造になっています。

孤独死は「何か起きてから対応」では遅すぎます。居住者名簿の整備と規約改正こそが、マンションを守る最前線です。

2026年4月の区分所有法の大幅改正に伴い、標準管理規約も改正されました。名簿整備と規約改正という一歩が、住民の命と建物の資産価値を守る大きな力になります。

時代に取り残されないよう、各管理組合においては、早急な管理規約の見直しが求められています。

松本 洋

松本マンション管理士事務所代表