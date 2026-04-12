女優の松本麗世（18）が12日までに自身のインスタグラムを更新。大学に入学したことを報告した。「大学生4月上旬に大学の入学式をむかえました私もいよいよ大学生です。時の流れってはやいですね…！」と書き出し、セットアップにネクタイの上半身のショットや、全身ショットをアップ。「多くの分野を多角的に学べる学科で人が集まる大学で私のこれからの人生に少しでも力になってくれる学びを勉強・経験していきたい