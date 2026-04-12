春を鮮やかに彩る「五泉市チューリップまつり」が開幕しました。 広さ２ヘクタールの畑に植えられたチューリップの数は約100万本。11日午前の時点で5割ほどが開花していました。先月から気温が高い日が続き適度に雨も降ったことで例年より５日から１週間ほど早く開花が進んでいます。 五泉市チューリップまつりは19日までの開催で、一番の見ごろは来週中頃だということです。