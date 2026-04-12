今日4月12日は、盛岡(岩手)から桜(ソメイヨシノ)満開の便りが届きました。平年より12日も早い満開です。盛岡で4月12日の満開は、2023年の4月6日に次いで2番目に早い記録です。今年のお花見の計画は早めが良さそうです。盛岡で平年より大幅に早く桜が満開今日4月12日は、盛岡で桜(ソメイヨシノ)が満開となりました。平年より12日早く、昨年より7日早い満開です。盛岡で4月12日の満開は、2023年の4月6日に次いで2番目に早い記録です