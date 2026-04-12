俳優・山本裕典が、ABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』で、11日より30時間の“限界突破マラソン”に挑戦している。【写真】『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』ホスト仲間が駆けつけスタート『30時間限界突破フェス』は、11日午後3時に始まり、きょう12日午後10時まで生放送。この中で『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』が開催。『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で注目を集