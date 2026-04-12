男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が12日までに自身のインスタグラムを更新。グループメンバーを祝福した。「柔太朗インスタ100万人おめでとう！！！」と書き出した佐野。メンバーの山中柔太朗との2ショットをアップした。全身金色のタイツ姿で祝福。「フォローしてくださった皆さんありがとうございます」と添えた。ファンからは「びっくりした！」「宇宙一」「さすがにツボ」「その状態でオーラが