マリナーズ戦の一回で降板するアストロズの今井達也＝10日、シアトル（ロイター＝共同）【シアトル共同】米大リーグのアストロズは11日、今井達也が右腕の疲労を訴え、検査を受けるため遠征先のシアトルから本拠地のヒューストンに戻ったと発表した。10日のマリナーズ戦に先発したが、立ち上がりから5四死球を与えるなど乱調で、1死しか取れずに降板していた。イスパーダ監督は「状態をチェックして、問題があるかどうか確認す