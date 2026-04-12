セリアで人気のパウチタイプの詰め替え容器は、口をジップで閉じるタイプと、アイロンで閉じる熱圧着タイプがありますよね。なんと、ついに2つのタイプを組み合わせたハイブリッドな商品が登場していました！よりしっかりと封を閉じられるから、安心して持ち運びが可能。準備も楽に済ませることができますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2wayパウチ3P価格：￥110（税込）サイズ（約）：W7cm×H10.5cm容量：10mL販売
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