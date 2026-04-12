「タイムズのレンタカー借りて返そうと思ったら普通の一般車が止まっとるんやけどこれどうしたら良い？」。そんなXの投稿に、多くの反応が寄せられている。投稿には、「カーシェア専用」と書かれた駐車スペースに、一般の軽自動車が停められている写真が添付されている。投稿では「レンタカー」と表現されているが、専用スペースがあることから、どうやらカーシェアリングサービスの利用者が返却しようとした際、専用スペースが占