「タイムズのレンタカー借りて返そうと思ったら普通の一般車が止まっとるんやけどこれどうしたら良い？」。そんなXの投稿に、多くの反応が寄せられている。

投稿には、「カーシェア専用」と書かれた駐車スペースに、一般の軽自動車が停められている写真が添付されている。

投稿では「レンタカー」と表現されているが、専用スペースがあることから、どうやらカーシェアリングサービスの利用者が返却しようとした際、専用スペースが占領されているため、駐車できなかったものとみられる。

●「同じ経験あります」同情の声も

この投稿に対して「同じ経験あります！」などと同情の声が集まっているほか、自分も同様のミスをしたという人から「誰だかわからないけどあの時はごめん」と謝罪する書き込みも見られた。

カーシェアの専用スペースに無断駐車があった場合、利用者はどこに車を停め、誰に連絡すればよいのか。カーシェアの運営会社に聞いた。

●タイムズカー運営会社「会員専用窓口へ連絡を」

カーシェア大手「タイムズカー」の運営会社は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、次のように回答した。

「タイムズカーのご返却時に、カーシェア専用スペースへ他車の無断駐車があった場合は、弊社コンタクトセンター（会員様専用フリーダイヤル）へご連絡をお願いします」

無断駐車によって利用者が延長料金などを負担することになった場合は、利用者からの連絡内容を踏まえて対応を判断しているといい、「まずは速やかにコンタクトセンターにご連絡をいただければと思います」としている。

●無断駐車には「速やかな移動を依頼」

カーシェア専用スペースに誤って車を停めている人に対しては、次のような対応をとっているという。

「時間貸駐車スペースと誤認されないよう、カーシェア専用スペースであることをわかりやすく伝える努力を駐車場管理会社等と連携をして行っています。一般車両をカーシェア専用スペースにとめられた方に対しては、速やかな移動依頼や注意喚起を行います」

そのうえで利用者に対しては「タイムズカーご利用時に、専用スペースへ返却できない事態が発生した場合は、速やかに弊社コンタクトセンターへご連絡いただけますようお願いいたします」と重ねて呼びかけている。