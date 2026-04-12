女子プロゴルファーの吉田鈴選手（22）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「お花見へ行ってきました」吉田選手は、「お花見へ行ってきました」といい、満開の桜を見上げる様子を含む、5枚の写真を投稿した。「４階建の巨大スタバが春仕様でかわいかった」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、白と黒の半袖カーディガンと、白いショートパンツを着用。カーディガンは袖や裾、