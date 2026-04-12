30歳手前になると、今後の収入をどう伸ばすか悩む人は少なくありません。年収アップを目指して資格取得を考えても、難しすぎる資格では勉強が続きにくい一方で、取りやすいだけでは収入増につながりにくい場合もあります。 資格は、取得すること自体が目的ではなく、今後の働き方や収入をより良くするための手段として選ぶことが大切です。本記事では、28歳・年収400万円の社会人5年目の人が、年収アップを目指すうえで取得