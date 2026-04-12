ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【豚肉】をご紹介する。「豚肉」のランキング（月別、26年4月10日夜参照）より、トップ5だ。【5位】茨城県 下妻市「下妻名物 豚肉のみそ漬け 1.4kg」10000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】国産の豚肉と長瀬肉店オリジナルのブレンドみそとの相性がよく、やみつきになる美味しさです。柔らかい肉を口に入れると何とも言えないみその香りが広がります。ご飯のお供に!! 【ふるさと