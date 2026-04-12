「ご飯がすすみすぎて足りなくなるくらい」「お肉の美味しさ堪能」　ふるさとチョイスで人気の【豚肉】ランキング

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【豚肉】をご紹介する。

「豚肉」のランキング（月別、26年4月10日夜参照）より、トップ5だ。

【5位】茨城県 下妻市「下妻名物 豚肉のみそ漬け 1.4kg」10000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

国産の豚肉と長瀬肉店オリジナルのブレンドみそとの相性がよく、やみつきになる美味しさです。

柔らかい肉を口に入れると何とも言えないみその香りが広がります。ご飯のお供に!!

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「初めてこの商品を頼みましたが、

お肉がとても柔らかく、味も染みていてとても美味しかったです。

また想定よりもボリューミーだったので、

家族におすすめです！」（20代・女性）

「丁寧な梱包で高級感があります。お肉は、しっかりと味がついており適度に歯応えがあります。子どものお弁当のおかずに最適です。余った味噌を豚バラに付けて2度楽しめました。」（50代・男性）

「焼くだけで良いので御飯のおかず&お弁当のおかずにとても便利でした。何より美味しくて、味噌??味が白米に凄く合い、ご飯がすすみすぎて足りなくなるくらいでした。３回続けて頼んでしまいました。お給料が上がりふるさと納税できる額が増えたら、もっと注文したいです。」（40代・女性）

【4位】北海道 中札内村「肉屋のプロ厳選！北海道産の豚 スライス 4kg盛り」18000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

村の肉問屋が厳選してお届けする、北海道産豚肉スライスです。

保存しやすく500gずつ小分けしてお届けします。

そのまま炒めて食べるも良し！肉じゃがにするにも良し！丼ものにも最適です。

ぜひ、北海道産豚肉をご家庭で存分に堪能してください。

なお、ある程度の脂身が入ってしまうことをご了承願います。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「一袋500グラムなので1〜2回で使い切れる量で便利でした。

お肉もきれいで美味しかったです。

またリピートしたいです！」（40代・男性）

「リピートしました。

とても丁寧に梱包してありました。

1枚がとても大きく食べ応えがあります。

次回もリピートします。」（50代・男性）

「大量の豚肉届きました！

冷凍で届き、少し解凍させれば一枚ずつ剥がれやすくて使いやすいです。

しばらく豚肉を買う必要なく、味もとてもおいしくて、頼んでよかったです。

ありがとうございました。」（30代・女性）

【3位】熊本県 大津町「豚肉 切り落とし 選べる 1.8kg 3.6kg」8000円〜

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

甘味を感じさせる味わいの熊本うまかポーク切り落としセット

便利な小分け袋でたっぷりお届けいたします！

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「小分けにしてあるので、前もって冷蔵庫にうつして使いたい時に開けています。臭みもないし、薄過ぎず厚過ぎず、ちょうど良い厚みのとても美味しいお肉でした！来年リピ決定です。冷凍庫に常備します。ありがとうございました！」（40代・男性）

「とっても便利な豚肉の切り落とし...そんなに期待もせずに選びましたが、脂も多くなく臭みも感じず、小分けのサイズもちょうどよくて嬉しかったです。」（60代・女性）

「訳ありを全く感じない品質で美味しいです。それぞれ適量でパックされているので便利に頂いています。今年もリピートしたいです。」（50代・男性）

【2位】宮城県 蔵王町「JAPAN X 豚バラ2mmスライス／計2kg」16000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

JAPAN Xは令和元年9月に、JAL国内線ファーストクラス機内食に採用されました！



「JAL国内線ファーストクラス機内食採用」

「食材王国みやぎブランド化部門 大賞」

「富県宮城グランプリ 振興部門賞」他多くの賞を受賞した宮城のブランド豚です。



JAPAN Xは、「環境、餌、水」にこだわり、

種豚、飼料製造から、生産、加工、出荷までの一元管理。

健康で若々しく臭みの無い豚本来の旨味・甘味・柔らかさが自慢の銘柄豚JAPAN Xをご堪能ください。



加工・パッケージングまで一度も凍結させない、

生産直結ならではの一元管理による鮮度抜群のJAPAN Xをお届けします。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「お肉は色もきれいで、味も美味しいです。真空パックされているので、とても使いやすいです。国産の豚肉の値段が上がっているので、量が多いので、とても助かります。」（40代・女性）

「冷凍庫に常備しているくらい気に入っています。冬はお鍋に夏は生姜焼きにして頂いています。美味しくてお気に入りです。」（50代・女性）

「昨年度に続きリピートです。

しゃぶしゃぶにして食べましたが、少し厚めのスライスでお肉の美味しさが堪能できました。」（40代・男性）

【1位】宮崎県 都城市「国産豚肉切り落とし5Kg (うま味加工)」15000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

昆布の「うま味」をお肉に充填させ、味付けは控えめでも十分満足できる優しい味付けにしました。

毎日のお料理に重宝する、使い勝手の良い250gずつの小分けパックです。

お好みで調味料を足してお召し上がりください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「小分けパック仕様(250 g×20袋)がよい。

「使いやすい」「冷凍庫に入れやすい」「毎日の料理で重宝する」

味付けが控えめでも十分おいしい。素材のうま味が感じられる。」（60代・男性）

「小分けで使いやすく、旨味出汁のお陰で、我が家では、調理しやすく(薄味料理の為)大変重宝させて頂きました！リピ確定です！」（40代・女性）

「味付きは注文時、見落としていました。解凍して焼いてみましたが、味に関してはホント薄味なのでまぁ良しとしても、肉自体が薄切りすぎて焼いていたらバラバラになってきて、これや焼きそばなどでしか使えないかな...しゃぶしゃぶ用より薄い」（50代・男性）