歌手の華原朋美（51）が11日、自身のXを更新。謝礼金100万円を掲げ、異例の呼びかけを行った。華原は11日夜、「緊急」として「東京発20時30分もしくは20時39分のグリーン車8号車9号車10号車の1番後ろの席に子供のリュックを子供が忘れてきてしまいました」と新幹線の予約画面とともに投稿した。「見つけた方には100万円をお礼金として出します。子供の大切なものが沢山入ったリュックです。探して下さい。宜しくお願い致しま