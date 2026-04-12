歌手の華原朋美（51）が11日、自身のXを更新。謝礼金100万円を掲げ、異例の呼びかけを行った。

華原は11日夜、「緊急」として「東京発20時30分もしくは20時39分のグリーン車8号車9号車10号車の1番後ろの席に子供のリュックを子供が忘れてきてしまいました」と新幹線の予約画面とともに投稿した。

「見つけた方には100万円をお礼金として出します。子供の大切なものが沢山入ったリュックです。探して下さい。宜しくお願い致します」と呼びかけた。

その後の投稿で「子供が無くしたリュックの情報について」として追加情報も掲載。「マインクラフトのリュックで外見は背負うところが黒でリュックの真ん中の色が緑色になっていて、マインクラフトと英語で書いてあります。また、リュービックキューブが緑色のチャックの所にぶら下げています」と説明。「中にはiPad2台、Switch1.Switch2が入っており、ソフトを入れたジップロックが入っています。私の本名（下河原朋美）の名前が書いてあるお薬が入っています」と明かした。

さらに、12日未明の投稿では「今回の子供の件については、私のミスでもあり子供も深く反省をしています」と反省の弁。「あらゆる手段を使って探しましたが見つかりません。子供と話し合い、今回は諦めることにしました」と突然報告した。

「子育てをしていて子供のためだったら何でもしてあげたいという気持ちから皆様へお願いもさせて頂きましたが、よく考えてみると子供のためにもならずリュックを無くしたことで子供が成長していく為の出来事だと思い、わたくしも深く反省をし、今後の子育てにプラスになる様に精進して参りたいと思います。ご協力してくださった皆様方へありがとうございました」とつづった。

一連の投稿に、「諦めるのはまだ早いです」「見つかりますように」「とりあえずJRに問い合わせて」「鉄道会社と警察に連絡すれば必ずみつかると思う」「諦めない事を子供に教えるチャンス！」「日本だから出てくるよ」など心配の声が寄せられている。