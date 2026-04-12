ディフェンダーとレンジローバーの2ブランドで出展4月10〜12日に幕張メッセで開催中の『オートモビルカウンシル2026』。ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、『ディフェンダー』と『レンジローバー』の2ブランドを出展した。【画像】ディフェンダー特別仕様、往年のレンジローバー&ランドローバーを展示！全13枚展示車両は、ブースに向かって中央に現行モデルの特別仕様車『ディフェンダー・トロフィーエディション・キュ