日本人は今や「2人に1人ががんになる」といわれる時代。しかし、がん治療もまた時代とともに進化している。手術、放射線、化学療法、免疫療法など、治療の選択肢は広がり、部位によって差はあるものの、多くのがんで生存率も上がっている。【写真】がん判明後、ラジオの生放送に挑んだ野村さん治療法の進歩により、治療しながら生活できるケースも増えている。周囲の「痩せたね」の言葉から病院を受診そんながん治療の最前線