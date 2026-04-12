心に響くセリフを紡ぐ坂元裕二の脚本と、自由奔放で一途な女性を自然体で演じた鈴木保奈美の魅力が交錯する'91年の『東京ラブストーリー』は、記録的な高視聴率を叩き出した。その演出を務めた永山耕三氏が次に手掛けたのは、社会に出た若者が理想と現実の狭間で葛藤し、傷つきながらも成長していく社会派群像劇だった。【前編記事】『傑作ドラマ『愛という名のもとに』主題歌にハマショーが選ばれたワケ…目指したのは“世の中を