「グルテンフリー＝体にいい」と思って、なんとなく小麦を避けていませんか？ けれど、アレルギーや特別な事情がない人まで制限しても、その効果はあいまいです。健康のつもりの選択が、ただの思い込みになっているかもしれません。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。「グルテンフリー神話」に惑わされるな仮にあなた