３歳牝馬クラシック第１弾のＧＩ桜花賞（４月12日／阪神・芝1600ｍ）がまもなく行なわれる。目下１番人気と目されているのは、ＧＩ阪神ジュベナイルフィリーズ（以下、阪神JF。12月14日／阪神・芝1600ｍ）の覇者スターアニス（牝３歳）。今回はそれ以来のレースとなるが、スポーツ報知の水納愛美記者は「むしろ、それがプラス材料」と言ってこう続ける。「近年の桜花賞は、阪神JFからの直行ローテが『黄金ローテ』と言えます。