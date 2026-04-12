通算4度目の日本一…関メディが取り入れている「科学的メンタルトレーニング」課題を乗り越えたことがある脳は、社会に役立つ“価値”になる。沖縄県で3月に開催された「2026スプランナーカップ 第10回全日本選抜中学硬式野球大会」で2年ぶり2度目の優勝を飾った中学硬式チーム「関メディベースボール学院中等部」の選手は、新入部員が加わった4月に「SBT（スーパーブレイントレーニング）」の座学を保護者とともに受講すること