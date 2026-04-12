「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の予選B卓・東3局、普段のMリーグでは見られない特殊ルール「オープンリーチ」が炸裂。1万8400点持ちのラス目に沈んでいた丸山奏子（最高位戦）が、番組ならではの仕掛けで大逆転劇を演じた。【映像】スタジオ騒然！オープンリーチ炸裂の瞬間親番を迎えた丸山だったが、配牌は面子がなく苦戦が予想された。しかし、2巡目にペン7筒を埋めると、5巡目にはカン八