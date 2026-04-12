「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の予選B卓・東3局、普段のMリーグでは見られない特殊ルール「オープンリーチ」が炸裂。1万8400点持ちのラス目に沈んでいた丸山奏子（最高位戦）が、番組ならではの仕掛けで大逆転劇を演じた。

【映像】スタジオ騒然！オープンリーチ炸裂の瞬間

親番を迎えた丸山だったが、配牌は面子がなく苦戦が予想された。しかし、2巡目にペン7筒を埋めると、5巡目にはカン八万を引き当てるなど順調に手を進めていく。場が動いたのは中盤、まずはグラドル・佐野ひなこがカン6索待ちで先制リーチ。続いて俳優・波岡一喜も、平和・赤が確定する3・6索待ちで追っかけリーチを敢行し、卓上は一気に緊迫した。

その直後の12巡目、丸山に平和確定のテンパイが入る。ここで丸山は、番組特別ルールのオープンリーチを選択した。不慣れなルールに「オープンリーチ？」と少し不安げな表情を見せつつも、手牌を公開してリーチを宣言。待ちは2・5筒だ。手の内をさらけ出すリスクを背負いながらも、丸山は「こうして、こうして、行け！」と、いつものニコニコ笑顔でツモ牌に力を込めた。

歓喜の瞬間は15巡目に訪れる。丸山は楽しそうに、そして嬉しそうにドラの2筒を鮮やかに引き入れると、「ツモ♪」と満面の笑み。リーチ・オープン・ツモ・平和・ドラ・裏ドラの計6翻となり、親の跳満・1万8000点を見事に成就させた。この一撃でラス目から一気にトップ争いへ浮上し、スタジオは大盛り上がりとなった。

視聴者からも「楽しそうｗ」「オープンリーチ成功！！！！」「こりゃすごい」「親ッパネだ！！！！！」「すげえええええ」「まるこすげぇええ」と、特殊ルールを楽しみながら最高の結果を出した丸山に絶賛のコメントが相次いだ。

（ABEMA／チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦）

