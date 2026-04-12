「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）ギャラボーグは土曜、栗東坂路で軽く汗を流して調整を完了。杉山晴師は「順調です。現状できる限りのことはやりました」と大一番へ不安のない仕上がりを誓った。「調教ではメンタルはそこまで気になりません。レースに行ってみてどうか」と阪神ＪＦ２着の舞台で輝きを取り戻す。