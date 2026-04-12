公的サービスに不満があったとき、意見を伝えるのは悪い事ではない。ただ、そのやり方が「クレーマーレベル」となると、そばにいる家族はいたたまれない。ガールズちゃんねるに3月上旬、「夫がクレーマー気質」というトピックが立ち注目を集めた。トピ主は、地方都市で自営業を営む女性。アラフィフの夫が、市町村の政策に対して頻繁に電話で抗議を繰り返すことに頭を抱えている。「今日も文句を言ってやったと言うのですが、やめ