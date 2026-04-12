◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２は１１日、阪神競馬場でＧ１馬３頭を含む１０頭立てで争われ、１番人気のエンブロイダリー（ルメール）が首差で逃げ切り、香港マイルで１１着大敗からの復活をアピールした。最後まで、前には何もいなかった。香港での１１着大敗以来、４か月ぶりとなる復帰戦。ルメールは最内